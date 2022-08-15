Леонков: союзные силы "вбили клин" для атаки на Авдеевку

ВСУ заявляли, что посёлок Пески будет неприступной крепостью для российских войск.

Военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что Пески с 2014 года фигурировали в сводках, в которых говорилось об ударах артиллерией по ДНР.

"Посёлок был важным укрепрайоном в пригороде Донецка. В нём и его окрестностях располагались позиции артиллерии, которые вели огонь не только по Донецку, но и по Ясниноватой, Горловке и другим городам и населённым пунктам республики. Также он был плацдармом, откуда можно было начать наступление на Донецк", — отметил обозреватель изданию "Известия".

Националисты хорошо укрепили населённый пункт, надеясь, что он будет неприступным. Однако Генштаб РФ поймал момент, когда оттуда будет выведена артиллерийская батарея, а без поддержки ВСУ не смогли отразить атаку ВС РФ, подчеркнул эксперт.

По его словам, российская армия из Песок угрожает бандеровцам, которые окопались в Авдеевке.

"Главная задача охватить Авдеевку с севера и с юга и перерезать шоссе, по которому идёт снабжение. Пески — это вбитый в оборону украинских сил клин южнее Авдеевки. Отсюда можно развивать атаки по направлению к этому важному в стратегическом плане городу", — подытожил Леонков.