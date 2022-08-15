"Аллигатор" Ка-52 ВКС РФ был подбит ракетой на Донбассе и продолжил полёт

Националисты украинской армии подбили вертолёт "Аллигатор" Ка-52 в Донбассе. Однако машина выдержала и экипаж смог продолжить полёт и сумел совершить аварийную посадку.

Об этом сообщает "Русская Весна" со ссылкой на свой военный источник. Экипаж оперативно эвакуировала поисково-спасательная служба и доставила его на базу. Сообщается также, что жизни пилотов ничего не угрожает.

Сам момент попадания ракеты по "Аллигатору" у линии фронта в ДНР попал на видео.

Ка-52 "Аллигатор" — российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения. Представляет собой модификацию Ка-50 "Чёрная акула".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.