Представители ФСБ заявили, что сотрудники службы предотвратили попытку взорвать нефтепровод в Волгоградской области.
По информации ФСБ, диверсанты Андрей Чуенков и Юрий Ионов действовали под руководством украинских спецслужб. Предположительно, злоумышленники входили в состав группировки "Реструкт", которую сформировал националист Максим Марцинкевич. Вместе с этим в ФСБ подчеркнули, что на месте преступления обнаружили самодельную бомбу и два травматических пистолета с боевыми патронами.
"Чуенков принимал участие в боевых действиях на Украине в составе нацбатальона "Ураган", Ионов являлся военнослужащим националистического батальона "Азов"*", — сообщили представители российской службы.
*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
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