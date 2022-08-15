ФСБ нейтрализовала диверсантов, планирующих теракт на волгоградском нефтепроводе

Представители ФСБ заявили, что сотрудники службы предотвратили попытку взорвать нефтепровод в Волгоградской области.

По информации ФСБ, диверсанты Андрей Чуенков и Юрий Ионов действовали под руководством украинских спецслужб. Предположительно, злоумышленники входили в состав группировки "Реструкт", которую сформировал националист Максим Марцинкевич. Вместе с этим в ФСБ подчеркнули, что на месте преступления обнаружили самодельную бомбу и два травматических пистолета с боевыми патронами.

"Чуенков принимал участие в боевых действиях на Украине в составе нацбатальона "Ураган", Ионов являлся военнослужащим националистического батальона "Азов"*", — сообщили представители российской службы.

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ