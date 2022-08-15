Ваджра: Бессмысленный проект Украина завершает распад

"Государство" Украина — это весьма бессмысленный проект, существование которого подошло к концу.

Об этом сообщил уехавший из страны украинский публицист Андрей Ваджра.

По его словам, сам "проект Украина" не нужен даже собственному народу, который проживал на её территории много лет, не зная такого названия до 1917 года.

"Мы имеем абсолютно бессмысленную надстройку в виде проекта Украина, абсолютно бессмысленную. Я это сто раз говорил, и еще раз повторю… Это просто элементарная логика, элементарный здравый смысл и рациональность… Смысл этой надстройки есть только для правящей элиты на этой территории, которую мы называем Украина, и для их западных хозяев, а для населения никакого смысла в существовании проекта Украина нет от слова совсем…" — в эфире интернет-канала "Смерш. Крымский фронт" заявил аналитик.

Сегодняшняя ситуация — это финал, по-другому быть не могло. Стоит посмотреть на историю Украины последних тридцати лет — это распад и разложение, отметил обозреватель.

Он подчеркнул, что, когда всё это закончится, нормальные украинцы опять попытаются создать некую новую страну.