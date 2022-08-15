Российский вертолёт Ка-52 подбил два танка ВСУ

На луганском направлении вертолёт КА-52 Воздушно-космических сил РФ уничтожил два украинских танка и 15 солдат армии Украины, сообщил пилот воздушного судна.

"Работаем низко, так как стоят ПЗРК, "Осы" и остальная противовоздушная оборона. Сейчас пришли с задачи, отработали по целям — уничтожили два танка и 15 человек личного состава. Прилетели без повреждений", — сказал пилот в беседе с РИА Новости.

Россия активно использует вертолёты в спецоперации на Украине, чтобы с их помощью поддерживать продвижение пехоты и танков. Украинская армия превратила в мощный укрепрайон линию фронта, которая связывает города Северск, Артёмовск и Соледар. Здесь находится большое количество систем противовоздушной обороны противника. Российские вертолёты вынуждены летать низко, чтобы не попасть под огонь ракетных комплексов ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинцы подбили российский вертолёт "Аллигатор" Ка-52 в Донбассе, однако машина выдержала попадание, и экипаж смог продолжить полёт.