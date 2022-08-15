Российская молодёжь 15 августа провела пикеты у посольств США и Британии, которые находятся в Москве на площадях ДНР и ЛНР.
Акцию проводили против применения запрещённых реактивных снарядов, начинённых минами ПФМ-1 "Лепесток". Именно их украинские нацисты разбрасывают на улицах республик.
Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев.
Юноши и девушки держали в руках фото жителей Донецка, которые пострадали от этих мин.
"Руки прочь от Донбасса", "Не забудем не простим", "Откройте глаза", "Своих не бросаем", — скандировала российская молодёжь.
Журналист отметил, что так граждане РФ хотят привлечь внимание Запада к этой серьёзнейшей проблеме.
От "Лепестков" пострадало 40 мирных граждан Донбасса. Многим пострадавшим уже даже ампутировали изуродованные конечности.
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