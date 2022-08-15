В Москве предупредили посольства США и Британии: ответ за "Лепестки" неизбежен

Российская молодёжь 15 августа провела пикеты у посольств США и Британии, которые находятся в Москве на площадях ДНР и ЛНР.

Акцию проводили против применения запрещённых реактивных снарядов, начинённых минами ПФМ-1 "Лепесток". Именно их украинские нацисты разбрасывают на улицах республик.

Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

Юноши и девушки держали в руках фото жителей Донецка, которые пострадали от этих мин.

"Руки прочь от Донбасса", "Не забудем не простим", "Откройте глаза", "Своих не бросаем", — скандировала российская молодёжь.

Журналист отметил, что так граждане РФ хотят привлечь внимание Запада к этой серьёзнейшей проблеме.

От "Лепестков" пострадало 40 мирных граждан Донбасса. Многим пострадавшим уже даже ампутировали изуродованные конечности.