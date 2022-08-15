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Волонтёр ВСУ: Эрдогран "развёл" украинцев с "Байрактарами"

Силовые структуры

"Радостные" закупки турецких беспилотников Bayraktar полностью обанкротили развитие беспилотной отрасли Украины.

Волонтёр ВСУ: Эрдогран "развёл" украинцев с "Байрактарами"

Об этом сообщил бывший боевик "Автомайдана", волонтёр Вооружённых сил Украины Юрий Касьянов.

"Я был категорически против закупки "Байрактаров" ещё при предыдущем президенте Порошенко. В тот момент, когда закупили "Байрактары" — это была большая пиар-компания в обмен на благосклонность турецких властей, на Томос и так далее. Эта закупка пошла в ущерб развития украинской беспилотной отрасли", — в эфире "Радио НВ" рассказал националист.

Эрдоган просто "развёл" Киев, а средства, предназначавшиеся на закупку украинских БПЛА, которые были уже разработаны и даже были поставлены на вооружение, не были потрачены по назначению, сетует украинский военный.

Он отметил, что вся эта ситуация фактически привела к банкротству фирм, закрытию целой сферы, которая сейчас остро необходима. Зато были куплены "Байрактары".

"Да, неплохие беспилотники. Но очень много пиара. Это беспилотники, которые нужны богатым странам или той стране, которая может выделить больший бюджет, потому что Украина раньше не могла выделять больший бюджет. Ей приходилось выбирать — либо своих поддерживать беспилотчиков, либо турецких", — подытожил Касьянов.

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Автор: Дмитрий Александрович Плотников, Куратор: Александр Германович Артамонов
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