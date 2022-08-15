Полковник Баранец: у Украины нет средств, чтобы разрушить Крымский мост

Полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что у Украины нет возможности для взрыва Крымского моста, поскольку он надёжно защищён со всех сторон: с воздуха, моря и суши.

По словам военного эксперта, с воздуха мост защищают истребители, которые находятся на базе в Крыму. На суше сооружение находится под защитой зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. На море дежурят военные корабли и патрульные катера ФСБ.

"Под водой — боевые плацы. Сам мост защищен опорой, специальными датчиками. Если кто-то подлезет под водой, то система реагирует — и конец", — сообщил Баранец в беседе с URA.RU.

Он убеждён, что Украина не сможет взорвать Крымский мост. Несмотря на то, что в мире не существует объекта, защищённого на 100%, российские военные сделали всё, чтобы сооружение не подверглось атаки. Он напомнил, что на саммите НАТО власти Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом план по уничтожению Крымского моста.

"Все мечтают разбить Крымский мост. Но я хочу сказать: "Ребята, а вы попробуйте!". Они делают ставку на американские HIMARS. Но они пока туда не достают. У Украины нет таких средств, чтобы разрушить Крымский мост", — добавил Баранец.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал симптомами белой горячки заявления Киева о готовности атаковать Крымский мост.