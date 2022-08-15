Зеленский: если миру не хватает решимости защитить одну АЭС, то он проиграет

Если мир не имеет достаточной силы и решимости защитить одну атомную электростанцию, значит, этот мир проиграет.

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своём очередном обращении "к народу".

Глава Незалежной призвал Запад переходить от обсуждений и призывов к новым антироссийским санкциям, а также санкциям против всей её атомной сферы. По его мнению, россияне "должны немедленно убраться с территории АЭС и соседних районов и без всяких условий”.

"Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может оказаться ударом по многим странам. Всё зависит только от направления и силы ветра. Однако пока ещё есть шанс не допустить этого”, — рассказывает миру лидер Украины в обращении.