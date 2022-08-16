Антиракетный купол: улучшенную СПРН РФ поставили на опытно-боевое дежурство

Модернизированная российская система предупреждения о ракетном нападении успешно поставлена на опытно-боевое дежурство в рамках форума "Армия-2022", сообщил генеральный конструктор СПРН Сергей Боев. СПРН призвана обнаруживать и получать траекторных данных для формирования предупреждения о возможном ударе.

Система на базе эшелонов "Воронеж" создаёт вокруг территории страны сплошное радиолокационное поле. Своеобразный купол позволяет отследить угрозу и сами баллистические цели.

"Модернизация существующих объектов идёт по утверждённому план-графику. Это прежде всего, конечно, наши объекты, которые были одними из первых, — Армавир, Иркутск. А что касается модернизации системы в целом, то она успешно завершена", — пояснил Боев на брифинге в рамках форума.

Как подчеркнул Боев, испытания СПРН успешно завершили в прошлом году, сейчас система без нареканий несёт опытно-боевое дежурство.