ВС РФ взяли село Александровка в Херсонской области и открыли дорогу на Николаев

Союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР освободили от националистов село Александровка в Херсонской области, тем самым открыв дорогу на Николаев.

Украинские боевики долгое время готовились к обороне населённого пункта, который имеет большое стратегическое значение. Несмотря на это, применяемая союзниками тактика "огненного вала" вновь показала отличный результат.

Как отмечают российские военкоры, Александровка была последним препятствием на пути к Николаеву. В генштабе ВСУ это отлично понимали, а потому боевики отчаянно отбивались и вели беспорядочный артиллерийский огонь.

Корреспонденты рассказали, что в подвале местной школы националисты собирались держать оборону не менее месяца, но союзники смогли выбить их оттуда за несколько дней.