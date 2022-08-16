Союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР освободили от националистов село Александровка в Херсонской области, тем самым открыв дорогу на Николаев.
Украинские боевики долгое время готовились к обороне населённого пункта, который имеет большое стратегическое значение. Несмотря на это, применяемая союзниками тактика "огненного вала" вновь показала отличный результат.
Как отмечают российские военкоры, Александровка была последним препятствием на пути к Николаеву. В генштабе ВСУ это отлично понимали, а потому боевики отчаянно отбивались и вели беспорядочный артиллерийский огонь.
Корреспонденты рассказали, что в подвале местной школы националисты собирались держать оборону не менее месяца, но союзники смогли выбить их оттуда за несколько дней.
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Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.