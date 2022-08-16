Сатановский: пустить "Северный поток-2" назло Путину — "убойная идея от гениев"

Востоковед и политолог Евгений Сатановский прокомментировал "гениальную идею" немецкой прессы с "Северным потоком-2".

Отметим, накануне журналисты Der Spiegel призвали правительство Германии запустить трубопровод, так как отказ от него не играет на руку ФРГ, наоборот — его запуск "расстроит планы Путина".

А своём аккаунте мессенджера Сатановский с иронией прокомментировал эту "месть Путину".

Обозреватель отметил, что "убойная идея" запустить русский газопровод назло президенту РФ особенно любопытно выглядит на фоне того, что также "назло Путину" газопровод в своё время не стали запускать.

"Гениальную идею выдали журналисты в Германии: запустить "Северный поток — 2″… назло Путину. Ну, предложение здравое, хотя идея насчёт того, что тогда он лишится то ли "инструментов газового шантажа", то ли "аргументов" для него же — просто выдающаяся. Убойная идея", — заявил аналитик.

Развивая "гениальную идею" немецких журналистов, Евгений Сатановский предложил Берлину и Брюсселю не останавливаться только на трубопроводе. "Назло Путину" ещё много всего можно наделать. Например, ликвидировать инфраструктуру НАТО, вывезти американское ядерное оружие, перестать поддерживать нацистов и даже попробовать соблюдать международное законодательство.