МИД Украины: Россия без Путина продолжит оставаться проблемой

Запад глубоко заблуждается, полагая, что после ухода президента РФ Владимира Путина Российскую Федерацию можно будет "перевоспитать".

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Дмитрию Гордону*.

"Будет нести Украине не меньшие проблемы, чем сам Путин. Единственное, что будет лучше, что у Путина же есть личная одержимость Украиной. Он же, в принципе, был достаточно успешным лидером, но трижды в жизни обжёгся, и все три раза это была Украина. Конечно, мы для него — личное оскорбление", — уверен министр.

По его словам, пока президент РФ жив, "будет так, как есть". А вот потом Россия впадет в глубочайший кризис, и затем выйдет новая Россия — либо более свободная, либо ещё более деспотичная, отметил Кулеба.

Но скоро она опять сползет в деспотию, потому что свобода в России невозможна, утверждает украинский глава внешнеполитического ведомства.

* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.