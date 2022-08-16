Подоляк: удары по объектам в российском тылу будут только нарастать

ВСУ рассматривает главными целями для ударов логистические центры, штабы и базы ВС РФ в тылу.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, удары по этим объектам являются частью украинского "контрнаступления".

"Все удары на сегодняшний день эффективны по тыловому обеспечению. Это ключевая тактика контрнаступления, деблокада территорий, потому что идёт, вы же видите, системно, в течение нескольких недель", — заявил советник Зеленского.

Он отметил, что все сценарные планы по "контрнаступлению" разрабатывает и комментирует только Генштаб ВСУ.

Подоляк убеждён, что контрнаступление это уже "идёт", и "идёт" также деблокада Украины".

"Боевые действия будут только нарастать, особенно по тыловому обеспечению в данный период времени", — подытожил глава МИД Украины.