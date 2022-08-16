Резников: поставленные Латвией шесть гаубиц М109 США "демонстрируют результаты"

Руководитель Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ получили от Латвии шесть гаубиц М109 США. Как подчеркнул министр, солдаты уже используют технику.

"Демонстрируют результаты на поле боя", — добавил глава военного ведомства.

Вместе с этим он поблагодарил руководителя латвийского МО Артиса Пабрикса и граждан республики за помощь Киеву.

Ранее специалисты Sohu объяснили, почему Вооружённые силы Российской Федерации не наносят удары по линиям снабжения западным оружием. По словам экспертов, армия нашей страны атакует хранилища ВСУ.