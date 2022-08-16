ВС РФ, дислоцированные в Умани, ликвидировали украинский склад, в котором содержались боеприпасы для американского вооружения — гаубицы М-777 и РСЗО HIMARS. Удар по складу ВСУ, в результате которого украинские военные недосчитались 300 снарядов, был нанесён российским "Калибром". Такими данными поделился военный аналитик Александр Хроленко.
"Пентагон говорит о новом пакете военной помощи на миллиард долларов. Но если за один день в одном населенном пункте Пентагон потерял 50 млн, на сколько хватит этого миллиарда? Да, это вроде бы много, но на самом деле снарядов и техники дней на 10", — подсчитал Хроленко в беседе с "Украиной.ру".
Военный обозреватель уверен, что Вашингтон и Киев преувеличили непобедимость американских РСЗО, которым, как показала спецоперация на Украине, российские военные успешно противостоят.
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Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.