Украинцы и немцы поспорили о причинах неудач самоходных установок

В рамках военной помощи от западных союзников украинская армия получила 15 единиц немецких самоходных артиллерийских установок (САУ) модели PzH 2000 калибра 155-мм. Из них 10 прислала Германия, а 5 — Нидерланды.

Однако, радость ВСУ была недолгой. Спустя короткое время выяснилось, что остаются работоспособными лишь треть установок. Остальным нужен ремонт, причем капитальный. А запчастей и спецов нет.

Причина плачевного состояния подаренной техники стала настоящим яблоком раздора.

Немцы утверждают, что массовые поломки произошли из-за чрезмерно активной эксплуатации САУ. Такое мнение озвучил посетивший на днях Украину депутат Бундестага Маркус Фабер:

"Мне сообщили в Минобороны Украины, что только 5 из 15 гаубиц PzH 2000 боеспособны. Причина неудачи не в российском огне, а в том, что украинская армия использует их слишком часто".

Украинцы же настаивают, что повреждения, получаемые САУ на поле боя они не могут устранять, потому что поставляемых Берлином комплектующих не хватает даже на мелкий ремонт, а капитальный они вообще проводить не могут, ввиду отсутствия специалистов и ремонтно-технических баз. Их предложение подкупает своей "простотой":

раз поставили такие самоходки, создайте у нас инфраструктуру для их ремонта и научите, как его делать.

К слову, проблемы с западным оружием у ВСУ возникают всё чаще. Например, украинские спецы никак не могут разобраться с лазерным дальномером для американской гаубицы M777. Поэтому ВСУ все меньше используют союзнические "подарки", а на Западе, в свою очередь, задумались о выпуске для Украины орудий и боеприпасов по советским образцам.