Зеленский сменил верхушку ставки верховного главнокомандующего

Владимир Зеленский провёл заметные кадровые перестановки в руководстве ВСУ.

Президент Украины отправил в отставку главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, экс-командующего Силами спецопераций ВСУ Григория Галагана и бывшего командующего Силами теробороны Юрия Галушкина.

На эти должности были назначены первый заместитель главы СБУ, врио руководителя ведомства Василий Малюк, а также преемники Галагана и Галушкина на должностях Виктор Хоренко и Игорь Танцюра.

Зеленский утвердил в персональном составе ставки командующего Нацгвардией Украины Юрия Лебедя.

Ранее Владимир Зеленский упрекнул граждан РФ в том, что они заняли пассивную позицию. Украинский лидер отметил, что "чем сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия".