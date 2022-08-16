Владимир Зеленский провёл заметные кадровые перестановки в руководстве ВСУ.
Президент Украины отправил в отставку главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, экс-командующего Силами спецопераций ВСУ Григория Галагана и бывшего командующего Силами теробороны Юрия Галушкина.
На эти должности были назначены первый заместитель главы СБУ, врио руководителя ведомства Василий Малюк, а также преемники Галагана и Галушкина на должностях Виктор Хоренко и Игорь Танцюра.
Зеленский утвердил в персональном составе ставки командующего Нацгвардией Украины Юрия Лебедя.
Ранее Владимир Зеленский упрекнул граждан РФ в том, что они заняли пассивную позицию. Украинский лидер отметил, что "чем сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия".
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Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.