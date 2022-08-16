Foreign Policy: военное сотрудничество Ирана и РФ пугает НАТО

Военное сотрудничество между РФ и Ираном — серьёзная причина для укрепления ПРО Европы. И США обеспокоены этим.

Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy.

Тегеран не только поддерживает СВО РФ на Украине, но и помогает Москве, пишет автор — старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге Азриэль Бермант.

По его словам, армия России получила от Ирана разведывательные и ударные дроны. А значит, Иран представляет угрозу уже не только для Израиля и несколько других стран Ближнего Востока, но и для ЕС.

Угроза заключена не только в том, что иранское оружие попадёт к русским. Став полноправным союзником Кремля, Тегеран сможет выступить и против Евросоюза, поскольку большая часть ЕС находится в радиусе действия баллистических ракет Ирана, пишет эксперт.

Из этого он делает вывод, что альянс НАТО должен срочно усилить противоракетную оборону на Европейском континете.