The Drive: в Ростовской области замечен новейший ракетный комплекс С-350

Россия разместила на границе с Украиной новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь", сообщил американский военный эксперт Томас Ньюдик в статье для издания The Drive.

Автор материала проанализировал опубликованную Минобороны РФ видеозапись, на которой российские штурмовики Су-25 успешно выполняют боевые задачи. Ньюдик предположил, что самолёты вылетели с аэродрома в Таганроге и нанесли ракетные удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Эксперт обратил внимание, что с земли российские ВКС прикрывает новейший ЗРК С-350 "Витязь", который был принят на вооружение в начале 2020 года. Боевая машина эффективно борется с самолётами, беспилотными летательными аппаратами и ракетами противника.

По мнению Ньюдика, Россия разместила С-350 в Ростовской области, чтобы защитить свои самолёты от украинских беспилотников и ракет. Новый комплекс способен контролирует небо над аэродромом и ближайшими объектами инфраструктуры.

Эксперт перечислил преимущества С-350 по сравнению с базовым С-300ПС и зенитным комплексом "Панцирь".

"Новейший ЗРК может вести огонь ракетами, оптимизированными для ведения боя на дальней и средней дальности. Комплекс идеально подходит для защиты критической инфраструктуры, которая может быть подвергнута атакам с использованием различных видов вооружения", — подчеркнул Ньюдик.

Он считает, что в Таганроге происходит тестирование ЗРК. Если он хорошо себя проявит, то в будущем такие комплексы будут защищать другие авиабазы от ударов с воздуха.