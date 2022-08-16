Минэнерго Украины: требуем не считать молекулы газа российскими

Российский газ, получаемый Украиной через реэкспорт, якобы вовсе не является российским, поскольку на его молекулах не написано, чей этот газ.

Об этом заявила советник главы Минэнергетики Украины Елена Зеркаль.

По её словам, Киев отказался от экспорта газа из Российской Федерации в 2015 г. и с тех пор не потребляет голубое топливо из России.

"Мы не потребляем российский газ с 2015 года. И всё эти сплетни о том, что эти молекулы, которые мы получаем, это и есть российский газ, — это манипуляция, потому что на молекуле не написано, российский это газ или это газ, который мы добываем из собственных месторождений, или это газ, который мы покупаем у Норвегии или на европейском рынке", — в эфире интернет-канала "Исландия" сообщила украинская чиновница.

Она категорично заявила, что Незалежная потребляет газ, который ни в коем случае "не является российским", потому что Украина "не покупает его непосредственно у России".