Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что после разгрома славянско-краматорской группировки политике президента Владимира Зеленского придёт конец, а Украину ждёт военный переворот.
"Это самая мощная и боеспособная группировка. Её ликвидация будет означать практически полное освобождение Донбасса и крах политики Зелинского — возможность его отставки или военный переворот", — цитирует его слова Telegram-канал "Иди и смотри".
По словам эксперта, украинские боевики сейчас практически находятся в котле в районе населённого пункта Северск, о чём недавно сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Арестович фактически констатирует то, что есть реальность того, что Северск, Соледар и Артёмовск до конца месяца будут освобождены… Параллельно идёт освобождение Авдеевки, Марьинки. Это всё в срок произойдёт", — заключил он.
Ранее Кнутов заявил, что после полного освобождения Донбасса от украинских нацистов, начнётся новый этап спецоперации.
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Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.