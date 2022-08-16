Кнутов: после освобождения Донбасса Украину ждёт военный переворот

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что после разгрома славянско-краматорской группировки политике президента Владимира Зеленского придёт конец, а Украину ждёт военный переворот.

"Это самая мощная и боеспособная группировка. Её ликвидация будет означать практически полное освобождение Донбасса и крах политики Зелинского — возможность его отставки или военный переворот", — цитирует его слова Telegram-канал "Иди и смотри".

По словам эксперта, украинские боевики сейчас практически находятся в котле в районе населённого пункта Северск, о чём недавно сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Арестович фактически констатирует то, что есть реальность того, что Северск, Соледар и Артёмовск до конца месяца будут освобождены… Параллельно идёт освобождение Авдеевки, Марьинки. Это всё в срок произойдёт", — заключил он.

Ранее Кнутов заявил, что после полного освобождения Донбасса от украинских нацистов, начнётся новый этап спецоперации.