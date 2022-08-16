Будущий премьер Сингапура: война США и Китая может начаться из-за случайности

Официальный преемник и заместитель главы правительства Сингапура Лоренс Вонг допустил, что из-за напряжённых отношений Пекина и Вашингтона возникнет вооружённое столкновение двух крупнейших армий мира. Причиной может послужить любой инцидент, подчеркнул политик.

"Мы уже видим серию решений, принимаемых обеими странами, которые будут выводить нас на всё более и более опасную территорию", — добавил чиновник, слова которого приводит Bloomberg.

Как напомнил замминистра, причинами ухудшения ситуации стали поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй и военные учения КНР. По мнению Вонга, китайские и американские лидеры осознают опасность нынешней обстановки и не хотят принимать участие в масштабном конфликте. Однако из-за случайности, которую в прошлом стороны легко бы проанализировали и избежали эскалации, сейчас может начаться война, предупредил политик.

Ранее военный эксперт Борис Юлин сказал, что Вашингтон провоцирует Пекин на боевые действия.