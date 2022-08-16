Кнутов: РФ нанесла непоправимый удар по ВСУ и США, уничтожив ракеты HIMARS

Армия России нанесла непоправимый удар Киеву и США, уничтожив большой склад боеприпасов в Черкасской области.

Там было уничтожено более 300 реактивных снарядов к РСЗО HIMARS. И это серьёзнейший успех, отметил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, 300 снарядов — это очень много, потому что всего один снаряд американской реактивной системы залпового огня стоит 50 тыс. долларов, а залп из 6-ти снарядов — это уже огромная сумма.

"Поэтому 300 снарядов — это очень много, потому что снаряды дорогие и используются для точечных задач, поэтому потеря такого количества ракет — это серьезный удар по ВСУ и по США, которые поставляют им эти ракеты", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал аналитик.

Также он отметил, что для более эффективного уничтожения HIMARS российской армии нужно гораздо больше беспилотных аппаратов. Дроны должны засекать их и наносить по ним удары. БПЛА должны работать против РСЗО и против зенитно-ракетных комплексов, подытожил Кнутов.