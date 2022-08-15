Экс-сотрудники афганских спецслужб, оставшиеся в Афганистане после прихода к власти "Талибана"*, могут быть объектами для вербовки Россией, Китаем и Ираном.
Соответствующий доклад Республиканской партии США из комитета по иностранным делам Палаты представителей цитирует агентство Reuters.
Эти бывшие сотрудники служб безопасности располагают информацией об операциях Пентагона и их вербовка будет угрожать интересам США. Некоторые бывшие военные после прихода к власти талибов сбежали в Иран.
Авторы подчеркивают, что администрация Байдена "не расставила приоритеты" во время эвакуации из Афганистана и совершила ошибку, оставив там этих военных.
Напомним, власти США эвакуировали из Афганистана более 123 тысяч человек, а американцами были только 6 тысяч. При этом Вашингтон говорил, что он не смог вывезти всех гражданских, которых он планировал эвакуировать.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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