В США опасаются вербовки РФ и КНР бывших афганцев, сотрудничавших со Штатами

Экс-сотрудники афганских спецслужб, оставшиеся в Афганистане после прихода к власти "Талибана"*, могут быть объектами для вербовки Россией, Китаем и Ираном.

Соответствующий доклад Республиканской партии США из комитета по иностранным делам Палаты представителей цитирует агентство Reuters.

Эти бывшие сотрудники служб безопасности располагают информацией об операциях Пентагона и их вербовка будет угрожать интересам США. Некоторые бывшие военные после прихода к власти талибов сбежали в Иран.

Авторы подчеркивают, что администрация Байдена "не расставила приоритеты" во время эвакуации из Афганистана и совершила ошибку, оставив там этих военных.

Напомним, власти США эвакуировали из Афганистана более 123 тысяч человек, а американцами были только 6 тысяч. При этом Вашингтон говорил, что он не смог вывезти всех гражданских, которых он планировал эвакуировать.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.