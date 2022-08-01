Экстремист Чубаров призвал готовиться к атакам на Крым

Киев должен готовиться к нанесению ударов по Крыму. Речь идет об "ударных установках" на побережье, атаках на Крымский мост и Севастополь.

Об этом в эфире "Радио НВ" сообщил объявленный в розыск главарь группировки "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров.

"Мы должны готовиться к тому, что нужно будет подавить самые мощные военные точки или объекты, выстроенные также особенно на Крымском полуострове. Речь идёт о местах, обустроенных под ракетно-зенитные комплексы, они их считают современными. Это и "Калибр", и другие", — отметил экстремист.

По его словам, эти объекты должны быть подавлены. Также он призывает ударить по Севастополю, где базируются корабли ЧФ РФ. И третьим Чубаров назвал Керченский мост, который надо уничтожить.

* - признан решением Верховного Суда Республики Крым от 26.04.2016 экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.