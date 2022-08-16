Стешин: возможно, готовится наступление на Одессу и Николаев

Наступление объединённой армии в Донбассе продвигается медленно, но верно. А новым направлением, возможно, станут Одесса и Николаев.

Об этом сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин.

По его словам, в частных беседах обсуждают, что стратегически важно отсечь киевский режим вообще от морей.

"С Запорожской АЭС ситуация запредельная. Дегенераты её обстреливают, а виновата Россия… Я посмотрел зону заражения — треть Украины. Стратегическое направление перемещается на юг — Николаев, Одесса и выход к Приднестровью… Усилившиеся обстрелы Николаева можно трактовать как подготовку наступления", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал военкор.

Также от подчеркнул, что в скором времени ожидается взятие Артёмовска и Угледара.