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Стешин: возможно, готовится наступление на Одессу и Николаев

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Наступление объединённой армии в Донбассе продвигается медленно, но верно. А новым направлением, возможно, станут Одесса и Николаев.

Об этом сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин.

По его словам, в частных беседах обсуждают, что стратегически важно отсечь киевский режим вообще от морей.

Запорожской АЭС ситуация запредельная. Дегенераты её обстреливают, а виновата Россия… Я посмотрел зону заражения — треть Украины. Стратегическое направление перемещается на юг — Николаев, Одесса и выход к Приднестровью… Усилившиеся обстрелы Николаева можно трактовать как подготовку наступления", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал военкор.

Также от подчеркнул, что в скором времени ожидается взятие Артёмовска и Угледара.

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Автор: Дмитрий Александрович Плотников, Куратор: Александр Германович Артамонов
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