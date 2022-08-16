России нужно проявить твёрдость в истории с британским самолётом-разведчиком, чтобы её вежливость не воспринималась "партнёрами" как слабость. Такое мнение высказал военный журналист Юрий Котенок.
Репортёр прокомментировал в своём Telegram- канале новость о том, что Великобритания подала заявку на перелёт самолёта-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему над территорией Российской Федерации. Как сообщили в Минобороны, ВКС РФ поставлена задача не допустить провокации.
"Я думал, что с уходом Джонсона адекватности в Лондоне чуть прибавится. Куда там! Именно сознательная провокация. Как говорится, "нюх потеряли" наглосаксы окончательно", — написал военкор.
Он также объяснил, что стоит сделать, если британцы всё же решатся нарушить воздушное пространство России.
"Не призываю к крови, но твердость здесь уместна. Полетят? Сбить", — заявил военкор.
Он добавил, что наёмникам-иностранцам, которых судят сейчас в ДНР, необходимо воздать по заслугам. Тем более, моратория на "высшую меру" в Донецке нет, заключил Котенок.
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