Военкор Котенок о провокации с британским самолётом-разведчиком: полетят — сбить

России нужно проявить твёрдость в истории с британским самолётом-разведчиком, чтобы её вежливость не воспринималась "партнёрами" как слабость. Такое мнение высказал военный журналист Юрий Котенок.

Репортёр прокомментировал в своём Telegram- канале новость о том, что Великобритания подала заявку на перелёт самолёта-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему над территорией Российской Федерации. Как сообщили в Минобороны, ВКС РФ поставлена задача не допустить провокации.

"Я думал, что с уходом Джонсона адекватности в Лондоне чуть прибавится. Куда там! Именно сознательная провокация. Как говорится, "нюх потеряли" наглосаксы окончательно", — написал военкор.

Он также объяснил, что стоит сделать, если британцы всё же решатся нарушить воздушное пространство России.

"Не призываю к крови, но твердость здесь уместна. Полетят? Сбить", — заявил военкор.

Он добавил, что наёмникам-иностранцам, которых судят сейчас в ДНР, необходимо воздать по заслугам. Тем более, моратория на "высшую меру" в Донецке нет, заключил Котенок.