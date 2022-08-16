Генерал-майор Попов: британский RC-135 в Мурманской области проверял систему ПВО

В Минобороны России сообщили, что британский самолёт-разведчик RC-135 нарушил российскую границу в районе мыса Святой Нос в Мурманской области. На его перехват был поднят истребитель МиГ-31БМ, который вытеснил RC-135.

Генерал-майор в отставке Владимир Попов прокомментировал инцидент и отметил, что ВВС Великобритании планировали изучить работу российской системы противовоздушной обороны (ПВО). По его мнению, в следующий раз на месте самолёта-разведчика может оказаться истребитель.

Попов объяснил, что если около российской границы появляется противник, то начинает работать радиостанция. Поэтому не исключено, что британцы решили спровоцировать Россию и получить необходимую информацию.

"Для того чтобы потом, в период обострения, знать, что такие средства есть, и оказывать на них воздействие", — заявил генерал-майор в беседе с "МК".