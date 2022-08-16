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Baijiahao: Россия пробила оборону США, применив против ВСУ уникальное оружие

Силовые структуры

Вашингтон поставил в Киев большое количество вооружения, чтобы одержать геополитическую победу над Москвой. Однако США недооценили военный потенциал российской армии и сильно поплатились за это на Украине. Об этом заявили китайские эксперты.

Baijiahao: Россия пробила оборону США, применив против ВСУ уникальное оружие

"Американцы отправили Украине своё передовое оружие — реактивная система залпового огня HIMARS. Однако Россия затмила его собственной особенной боевой системой", — считают аналитики.

Ранее США сомневались в эффективности гиперзвукового комплекса "Кинжал". Вашингтон был убеждён, что российская ракета не сможет стать неуязвимой для современных систем противоракетной обороны (ПРО). Однако это стало главным заблуждением американской стороны, заявили эксперты.

"Спросите у США, насколько сильна была пощёчина, которую дала им Россия. <…> Россия превзошла США в сфере разработки гиперзвукового оружия, сегодня это вынуждены признать даже американские военные эксперты", — отметили обозреватели Baijiahao.

Вашингтон пытается разработать свои гиперзвуковые системы, но прогресса так и не произошло. Это наносит мощный удар по самолюбию США, поскольку американцы не смогут сократить отставание от России в гиперзвуковой сфере в ближайшие несколько лет. Более того, российские гиперзвуковые системы пробили брешь в обороне США. Американская система ПРО не справиться с перехватом таких ракет, как "Кинжалы", заявили аналитики. 

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Германович Артамонов
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