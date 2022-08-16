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Турция ввела войска в Сирию: ведутся бои у города Африн

Силовые структуры

Турецкие СМИ сообщают, что страна ввела свою армию в Сирию.

В настоящий момент вооружённые силы Турции ведут бой с курдами у города Африн. Турция ранее заявляла о намерениях провести "спецоперацию" для противостояния курдским формированиям в Сирии.

Ранее сообщалось, что посол Сирии в РФ заявил о действиях Запада и Турции по переправке на Украину боевиков ИГИЛ*

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Германович Артамонов
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