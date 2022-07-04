Западные страны во главе с США и Турция переправляют на Украину боевиков ИГИЛ*. Об этом сообщил посол Сирии в России Риад Хаддад.
В интервью ТАСС он отметил, что для участия в боевых действиях на Украине также привлекают представителей террористической организации "Джабхат ан-Нусра"**.
"Эти группировки хоть и называются по-разному, но являются инструментами, используемыми Западом против мирных народов", — сказал посол.
Риад Хаддад считает, что Украина может превратиться в центр скопления террористов и наёмников, если западные страны продолжат проводить соответствующую внешнюю политику. По его мнению, такие действия Запада принесут негативные последствия для безопасности во всём мире.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
** признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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