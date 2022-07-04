Посол Сирии в РФ: Запад и Турция переправляют на Украину боевиков ИГИЛ*

Западные страны во главе с США и Турция переправляют на Украину боевиков ИГИЛ*. Об этом сообщил посол Сирии в России Риад Хаддад.

В интервью ТАСС он отметил, что для участия в боевых действиях на Украине также привлекают представителей террористической организации "Джабхат ан-Нусра"**.

"Эти группировки хоть и называются по-разному, но являются инструментами, используемыми Западом против мирных народов", — сказал посол.

Риад Хаддад считает, что Украина может превратиться в центр скопления террористов и наёмников, если западные страны продолжат проводить соответствующую внешнюю политику. По его мнению, такие действия Запада принесут негативные последствия для безопасности во всём мире.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

** признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.