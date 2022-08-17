Кедми назвал два единственных сценария СВО: "Слабых не любят"

Существует только два варианта развития событий на Украине, касательно российской спецоперации.

Военный эксперт Яков Кедми прокомментировал эти два единственно возможных сценария.

По первому варианту ВС РФ дойдёт до западных украинских границ и установит на всей территории страны абсолютно новый порядок, с включением большой части государства в состав РФ. Второй вариант, за который, ратуют отдельные политики, это своеобразная фиксация статуса-кво после освобождения ЛДНР с подписанием "мирного договора" с Киевом.

Ничто не остановит ВС РФ от того, чтобы занять всю Незалежную и начисто уничтожить ВСУ и "привести к падению этой майдановской власти", в программе "Лабиринт Карнаухова" на канале "Соловьев LIVE" сказал эксперт.

"Всё остальное зависит от её решения, решения руководства. То есть, любое решение, которое будет меньше этого, будет означать, что руководство или недостаточно понимает ситуацию, или оно считает, что у России недостаточно сил, чтобы это выполнить. Второе будет означать, что РФ намного слабее, чем она кажется и её друзьям, и её противникам. Слабых никто не любит", — отметил аналитик, подчёркивая крайнюю негативность второго варианта.

Помимо этого, Кедми отметил, что любой клочок Украины, который останется под контролем Запада тут же превратится в "антироссийскую военную базу", начинённую современными видами оружия, чего нельзя допустить.