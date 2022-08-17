Эксперт Леонков назвал Артёмовск ключевой точкой обороны ВСУ в Донбассе

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, Артёмовск является ключевой точкой обороны для украинских войск на территории Донбасса. Он полагает, что после перехода города под контроль российской армии формирования ВСУ будут разрезаны на две части. Затем союзные силы России и Народной милиции смогут зайти в тыл Авдеевской группировки или выйти к Краматорску и Славянску.

"Рельеф местности позволяет отсюда эффективно атаковать Краматорск и Славянск. Штурмовать их с севера проблематично — тогда украинские формирования будут находиться на господствующей высоте, а нашим подразделения постоянно придется идти в гору", — отметил эксперт в беседе с "Известиями".

Леонков убеждён, что после потери контроля над Артёмовском ВСУ останутся практически без снабжения, поскольку будут перекрыты важные для Киева пути.