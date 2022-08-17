Главкома ВСУ Залужного назвали Кутузовым и призвали не бояться сдачи Киева

Главком украинской армии Валерий Залужный придерживается стратегии сохранить армию, даже отступив с выгодных позиций.

Об этом сообщил бежавший в США бывший экономический советник президента России Андрей Илларионов.

"Столица — очень важное, влияющее на многое, место. Но сам факт падения столицы не означает, как учил Кутузов, — при выборе между столицей и армией он выбирал армию. Как мне кажется, абсолютный наследник Кутузова генерал Залужный в главном следует абсолютно той же стратегии", — в эфире YouTube-канала либерала Юлии Латыниной заявил экс-сотрудник правительства РФ.

По его словам, Залужному важнее сохранить боеспособность армии, и он готов уступать территорию, даже опорные места и районы. Но он продолжает действовать так, чтобы победить, уверен Илларионов.

Он отметил, что в конечном счёте всё это "может привести к победе". Правда, оговорился, что никто не знает, сколько времени на это потребуется.