Главком украинской армии Валерий Залужный придерживается стратегии сохранить армию, даже отступив с выгодных позиций.
Об этом сообщил бежавший в США бывший экономический советник президента России Андрей Илларионов.
"Столица — очень важное, влияющее на многое, место. Но сам факт падения столицы не означает, как учил Кутузов, — при выборе между столицей и армией он выбирал армию. Как мне кажется, абсолютный наследник Кутузова генерал Залужный в главном следует абсолютно той же стратегии", — в эфире YouTube-канала либерала Юлии Латыниной заявил экс-сотрудник правительства РФ.
По его словам, Залужному важнее сохранить боеспособность армии, и он готов уступать территорию, даже опорные места и районы. Но он продолжает действовать так, чтобы победить, уверен Илларионов.
Он отметил, что в конечном счёте всё это "может привести к победе". Правда, оговорился, что никто не знает, сколько времени на это потребуется.
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