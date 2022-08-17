ISW: взрывы в Крыму нанесли значительный ущерб ресурсам ВС РФ

Аналитики американского института изучения военных конфликтов (ISW) в своём очередном обзоре боевых действий на Украине прокомментировали взрывы на складе боеприпасов и на аэродроме в Крыму.

По мнению экспертов, взрывы нанесли существенный ущерб российским войскам и нарушили логистическую цепочку. Аналитики полагают, что подобную активность ВСУ можно объяснить подготовкой к контрнаступлению.

"Конечным результатом этой кампании, вероятно, будет подрыв способности российских войск поддерживать механизированные силы на западном берегу реки Днепр и защищать их с помощью авиации и артиллерии на восточном берегу от украинских контратак", — считают в ISW.

В Киеве не взяли на себя ответственность за эти взрывы. Однако анонимный высокопоставленный украинский чиновник приписал взрывы в Джанкойском районе "элитному украинскому военному подразделению, действующему в тылу врага".