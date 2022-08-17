"Русский вопрос в украинской политике" может растянуться на долгие годы.
Об этом сообщил находящийся в розыске за призывы убивать российских журналистов киевский националист Юрий Романенко.
"Мы зависим от давления русских и от поддержки американцев. Если американцы свернут поддержку, мы продержимся несколько недель", — в своём YouTube-канале заявил русофоб.
По его словам, США сейчас не могут свернуть поддержку, поскольку находятся под давлением внутренних обстоятельств и европейских союзников, которые тоже несут свои издержки.
Киевский политик отметил, что Украина отнюдь не является военной и экономической супердержавой.
"Поэтому, когда мы говорим, что русский вопрос в украинской политике должен быть разрешён, то это не значит, что он будет разрешён в течение нескольких месяцев или даже лет. Он будет разрешаться на протяжение десятилетий", — уверен Романенко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Реакция президента России Владимира Путина на попытки коллективного Запада заблокировать российский золотой запас стала сюрпризом для Соединённых Штатов.