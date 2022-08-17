Киев: без США мы против русских не простоим и нескольких недель

"Русский вопрос в украинской политике" может растянуться на долгие годы.

Об этом сообщил находящийся в розыске за призывы убивать российских журналистов киевский националист Юрий Романенко.

"Мы зависим от давления русских и от поддержки американцев. Если американцы свернут поддержку, мы продержимся несколько недель", — в своём YouTube-канале заявил русофоб.

По его словам, США сейчас не могут свернуть поддержку, поскольку находятся под давлением внутренних обстоятельств и европейских союзников, которые тоже несут свои издержки.

Киевский политик отметил, что Украина отнюдь не является военной и экономической супердержавой.

"Поэтому, когда мы говорим, что русский вопрос в украинской политике должен быть разрешён, то это не значит, что он будет разрешён в течение нескольких месяцев или даже лет. Он будет разрешаться на протяжение десятилетий", — уверен Романенко.