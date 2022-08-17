Причиной взрыва под Джанкоем на площадке временного хранения боеприпасов была диверсия.
Об этом сообщил капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров.
Военный эксперт не исключил, что во время диверсий действовало несколько ДРГ, одна из которых "подпалила"подстанцию, чтобы отвлечь внимание от складов, где "работала" другая группа.
"Действует диверсионно-разведывательная сеть ГУР ВСУ и агенты-диверсанты СБУ. Удар ракетами, а тем более беспилотниками с украинской территории исключён, так как у Киева нет ракет дальностью полёта двести километров и более", — цитирует "МК" аналитика.
По его словам, по сравнению с базой в Саках, площадка хранения боеприпасов, очевидно, не была оборудована противодиверсионными средствами. Но в обоих случаях нужно искать того, кто имел возможность пронести туда взрывное устройство.
"Я думаю, что заказчики и исполнители теракта будут обнаружены и предстанут перед судом", — подытожил Гундаров.
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