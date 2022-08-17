Илларионов об СВО: перелома в пользу Украины нет, русские наступают

Киевский режим продолжает "пускать пыль в глаза" гражданам страны и мировому сообществу, заявляя, что в спецоперации произошёл переломный момент в пользу украинской армии. В реальности всё наоборот, российские войска продолжают наступление. Такое мнение высказал бывший экономический советник президента РФ Андрей Илларионов.

"Минимальным требованием для (наступления переломного момента в войне. — Прим. ред.) является: первое, стабилизация фронта, которой сейчас нету. Линия фронта, к сожалению, меняется и движется со стороны российских войск в украинскую сторону", — сказал он в эфире YouTube-канала либеральной журналистки Юлии Латыниной.

Илларионов также отметил, что обещанное "освобождение" Правого берега Днепра вместе с Херсоном так и не состоялось.

"Удержание этих позиций было бы признаком того, что действительно, возможно, начался перелом в этой в….*", — заключил он.

Ранее сообщалось, что в армии Украины большое количество солдат, однако это не ведёт к наступательным возможностям, так как число подразделений, фактически обученных и оснащённых для этого, довольно ограничено.