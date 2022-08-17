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Генерал ВС РФ: Турция помогает Украине подготовиться к длительному сопротивлению

Силовые структуры

ВСУ, совершая диверсии в российском тылу, пытаются подорвать военно-техническое положение армии России.

Генерал ВС РФ: Турция помогает Украине подготовиться к длительному сопротивлению

Об этом сообщил экс-замкомандующего Группой российских войск в Закавказье, бывший командующий 14-й армией в Тирасполе Юрий Неткачев.

"Диверсии на территории важных стратегических военных гарнизонов в Крыму направлены на то, чтобы подорвать тыловое и военно-техническое снабжение российских войск, вывести из строя аэродромы и нанести моральный ущерб войскам. В воинских частях РФ, видимо, необходимо усилить противовоздушную оборону, повысить роль спецслужб, комендантской службы и военной полиции в целом", — цитирует генерал-лейтенанта "Независимая газета".

По его словам, украинская власть готовится производить собственные БПЛА, и уже начато совместное с Анкарой строительство фабрики по производству "Байрактаров". Эксперт отметил, что кроме завода там строят исследовательский центр для тестироваться нового турецко-украинского высокоточного оружия.

"В целом в НАТО не сильно боятся российских ударов по территории Украины... А во-вторых, что при поддержке Запада Киев готов к долгим боевым действиям против российской армии и её союзников", — подытожил Неткачев.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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