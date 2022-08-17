В Курской области грузовая машина КамАЗ российской армии предположительно подорвалась на противотанковой мине.
Всё случилось днём 16 августа, во вторник, между селом Волфино и посёлком Новый Путь рядом с границей с Украиной, сообщает издание "Русская Весна".
По неподтверждённой информации, один военный погиб, двое получили различные ранения и доставлены в медицинское учреждение.
Напомним, что в Курской области действует высокий уровень террористической опасности. До 23 августа глава Курской области Роман Старовойт попросил жителей быть крайне бдительными. Губернатор указал на высокие риски работы диверсионно-разведывательных групп националистов.
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