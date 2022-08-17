Российские военные с помощью высокоточного оружия поразили военную базу украинских боевиков в Одесской области.
Отмечается, что удар был нанесён в районе населённого пункта Затока, от военного объекта остались руины.
"Украинские власти уже ищут корректировщиков. На базе ВСУ могли находиться наемники", — пишет Telegram-канал "Иди и смотри".
Ранее сообщалось, что в ночь на 17 августа ВКС РФ был нанесён удар высокоточными ракетами по украинским военным объектам в Николаеве.
По информации российского военного эксперта Сергея Колясникова, мощному обстрелу также подверглись военные склады и места расположения личного состава ВСУ в Харькове.
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