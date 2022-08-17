После удара ВС РФ по базе ВСУ в Одесской области остались руины

Российские военные с помощью высокоточного оружия поразили военную базу украинских боевиков в Одесской области.

Отмечается, что удар был нанесён в районе населённого пункта Затока, от военного объекта остались руины.

"Украинские власти уже ищут корректировщиков. На базе ВСУ могли находиться наемники", — пишет Telegram-канал "Иди и смотри".

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 августа ВКС РФ был нанесён удар высокоточными ракетами по украинским военным объектам в Николаеве.

По информации российского военного эксперта Сергея Колясникова, мощному обстрелу также подверглись военные склады и места расположения личного состава ВСУ в Харькове.