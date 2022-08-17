Baza: Крым атаковали с помощью беспилотников со взрывными устройствами

Telegram-канал Baza озвучил версию о том, как именно диверсанты совершили атаку на военный склад и электростанцию в Крыму.

Со ссылкой на собственный источник Baza поделилась предположением о том, что диверсию в Крыму организовали с помощью беспилотников со взрывными устройствами.

После атаки на склад в селе Майское произошла детонация. Здания, находящиеся неподалёку, пострадали от разлетевшихся боеприпасов.

Ранее военный эксперт Владимир Гундаров предположил, что во время диверсий действовало несколько ДРГ. Злоумышленники, по его словам, могли "подпалить" подстанцию для отвлечения внимания. На складах уже "работала" другая диверсионная группа.