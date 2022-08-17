Трудности боевиков армии Украины под Угледаром и в Марьинке нарастают из-за комплексного огневого российского воздействия.
Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Сейчас союзные силы вышли к автодороге, соединяющей Марьинку с Угледаром. Теперь для националистов, находящихся к западу от Донецка, весьма осложняются возможности по перегруппировке и снабжению.
"Позиции ВСУ за Угледаром и за Марьинкой и до этого поражались артиллерией. Сейчас можно говорить о том, что трудности группировки в Марьинке и под Угледаром нарастают в силу комплексного огневого воздействия, но не надо преувеличивать эти успехи", — в интервью "Украина.ру" отметил аналитик.
По словам обозревателя, бои в районе Павловки и Шевченково показывают, что бандеровцы пока ещё сохраняют возможности для сопротивления.
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