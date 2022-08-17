Рожин: армия России начала "давить" в Марьинке и под Угледаром

Трудности боевиков армии Украины под Угледаром и в Марьинке нарастают из-за комплексного огневого российского воздействия.

Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Сейчас союзные силы вышли к автодороге, соединяющей Марьинку с Угледаром. Теперь для националистов, находящихся к западу от Донецка, весьма осложняются возможности по перегруппировке и снабжению.

"Позиции ВСУ за Угледаром и за Марьинкой и до этого поражались артиллерией. Сейчас можно говорить о том, что трудности группировки в Марьинке и под Угледаром нарастают в силу комплексного огневого воздействия, но не надо преувеличивать эти успехи", — в интервью "Украина.ру" отметил аналитик.

По словам обозревателя, бои в районе Павловки и Шевченково показывают, что бандеровцы пока ещё сохраняют возможности для сопротивления.