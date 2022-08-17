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Бойцы группировки "О" готовятся к наступлению на Северск

Силовые структуры

Мотострелковое подразделение группировки "О" выдвинулось для наступления на город Северск.

Об этом из зоны специальной военной операции на Украине сообщает издание "Русская Весна".

Кстати, ещё 15 августа внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что российские Вооружённые силы готовят для украинцев котёл около Северска.

Он отметил, что армия России пополняет группировку, стоящую с востока напротив Северска.

Также, по некоторой информации, пришла в движение группировка к северо-западу от Северска (в районе Ямполя), которая хочет переправиться через Северский Донец и зайти к националистам с тыла, отмечает издание.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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