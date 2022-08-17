Карасёв: Украина атакует Крым для Запада

Диверсии ВСУ в Крыму необходимы Киеву для того, чтобы напряжение конфликта оставалось на "должном" уровне и помощь Запада продолжалась.

Об этом сообщил украинский политолог Вадим Карасёв.

Он отметил, что на фронтах сегодня некая заморозка, контрнаступление ВСУ на Херсонскую область провалилось, поэтому "кураторы" могут устать от затяжных боевых действий и остановить военную и финансовую помощь. Чтобы этого не случилось, в информпространство и вбрасывают тему Крыма, уверен эксперт.

"Повысить ставки и, стало быть, повысить помощь и активизировать западную поддержку Украины в освобождении украинских территорий… А Крым здесь нужен, чтобы показать, что боевые действия могут переноситься на те территории, которые Россия считает своими, хотя Крым Украина по праву считает своей территорией", — отметил Карасёв.