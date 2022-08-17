Минобороны Украины: нет ограничений от США в ударах по Крыму

У ВСУ нет никаких договоренностей с Вашингтоном по поводу ударов по полуострову Крым.

Об этом сообщил глава украинского Минобороны Алексей Резников.

По его словам, Киев обещал Белому дому не наносить удары из американского оружия по территории России, но Крым киевская власть считает своей территорией.

"У нас есть договоренности с США, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам Соединенными Штатами, партнёрами по территории России. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированной территории Украины, где находится враг, то соответственно, у нас таких ограничений нет", — в эфире финансируемого Госдепартаментом канала заявил министр обороны Украины.

Он подчеркнул, что любое оружие имеет свою дистанцию поражения. А значит, исходить Вооружённые силы Украины будут как раз из этого, подытожил Резников.