На Украине впервые зафиксировано применение финских 120-мм минометов Vammas KRH 85 92, поставки которых ранее Финляндией не анонсировались.
"В частях ВСУ впервые замечены 120-мм финские минометы KRH 85 92 производства компании Vammas", — пишет Telegram-канал "БелВПО".
Отмечается, что вес миномета составляет 500 килограммов, в минуту орудие может делать до 15 выстрелов с дальностью полёта от 250 метров до 7,5 километров.
К слову, Хельсинки уже отправляли на Украину военную помощь, в общей сложности сумма которой составила 88,16 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Турция помогает Украине подготовиться к длительному сопротивлению. В частности, речь идёт о строительстве завода по производству БПЛА "Байрактар".
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