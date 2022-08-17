В частях ВСУ впервые замечены финские 120-мм минометы Vammas KRH 85 92

На Украине впервые зафиксировано применение финских 120-мм минометов Vammas KRH 85 92, поставки которых ранее Финляндией не анонсировались.

"В частях ВСУ впервые замечены 120-мм финские минометы KRH 85 92 производства компании Vammas", — пишет Telegram-канал "БелВПО".

Отмечается, что вес миномета составляет 500 килограммов, в минуту орудие может делать до 15 выстрелов с дальностью полёта от 250 метров до 7,5 километров.

К слову, Хельсинки уже отправляли на Украину военную помощь, в общей сложности сумма которой составила 88,16 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Турция помогает Украине подготовиться к длительному сопротивлению. В частности, речь идёт о строительстве завода по производству БПЛА "Байрактар".