Литовкин об угрозе удара ВСУ по Крымскому мосту: "Близок локоть, да не укусишь"

Полковник в отставке, военный эксперт и обозреватель Виктор Литовкин охладил пыл командования ВС Украины относительно ударов по Крымскому мосту, заявив, что Киев не способен на мощную атаку, а желаемый объект находится под надёжной защитой.

"Близок локоть, да не укусишь". Крымский мост очень надежно охраняется и обороняется. Я в этом сам убедился, поскольку был в полку, который занимается охраной моста и на воде, и под водой, по обоим берегам, и на протяжении всего моста. Видел средства ПВО, которые там имеются. Все есть для того, чтобы защитить Крымский мост", — приводит его слова "ПолитЭксперт".

Кроме того, эксперт отметил, что Киев постоянно придумывает какие-то "сказки", вот только не может предоставить хотя бы одно подтверждение сказанному.

"Они говорят, что вырыли Черное море, но никак не могут найти лопату, которой это сделали. Они говорят о том, что первые люди — Адам и Ева — были проукраинцами. Они говорят, что Украина — древнее государство, но никто не может найти хоть какую-нибудь древнюю монету даже 19-го века. Зачем обращать внимание на этих пустобрехов?" — заключил Литовкин.

Ранее кандидат политических наук Александр Перенджиев заявил, что угрозы Киева по поводу удара по Крымскому мосту являются информационным терроризмом.