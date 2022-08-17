Украинская разведка сообщила об "очень острых событиях" в ближайшее время

В ближайшее время в зоне СВО нужно ждать "острых событий".

Об этом сообщил сотрудник пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Безусловно, будут очень острые события на всем фронте. И речь не только о привязке к каким-то датам. Сейчас много говорят о Дне независимости. Хотя этот фактор надо учитывать", — заявил представитель Главного управления разведки Украины.

По его словам, разведчики ВСУ заявляли, что "август и сентябрь будут весьма важными месяцами" для развития событий. Сегодня активные бои продолжаются по всей линии разграничения войск.

"Об отступлении сегодня и о том, что Россия отведет свои войска с территории Украины сейчас они говорить не готовы, но Украина будет освобождать все свои территории", — заявил Юсов.

Военные эксперты уже отметили, что осенью уровень поддержки киевского режима Западом резко снизится, а значит, хоть какие-то успехи нужны Киеву "тут и срочно".